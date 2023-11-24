24 ноября, 11:47

В Нижегородской области в ДТП два человека погибли

Пострадали шестеро, среди них есть дети

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. На трассе в Нижегородской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП погибли два человека, еще шестеро, включая детей, пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около 13:40 мск на 178 км дороги Нижний Новгород - Саратов. Водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Priora. "По предварительной информации, в результате ДТП в каждом из автомобилей погибло по одному человеку, шесть пострадавших, среди них - двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияНижегородская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация