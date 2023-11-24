В Нижегородской области в ДТП два человека погибли

Пострадали шестеро, среди них есть дети

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. На трассе в Нижегородской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП погибли два человека, еще шестеро, включая детей, пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около 13:40 мск на 178 км дороги Нижний Новгород - Саратов. Водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Priora. "По предварительной информации, в результате ДТП в каждом из автомобилей погибло по одному человеку, шесть пострадавших, среди них - двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.