24 ноября, 14:04
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о ранении мирного жителя в ДНР при подрыве на мине "Лепесток"

Глава региона добавил, что уже зафиксировано уже более 140 случаев подрыва мирных жителей республики на противопехотных минах

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Мирный житель получил ранение в населенном пункте Новолуганское ДНР в результате подрыва на запрещенной противопехотной мине "Лепесток", сообщил глава республики Денис Пушилин.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате подрыва на ПФМ "Лепесток" в Новолуганском ранен мужчина 1966 года рождения - он доставлен в больницу с травматической ампутацией правой стопы", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что уже зафиксировано уже более 140 случаев подрыва мирных жителей республики на противопехотных минах.

В пятницу глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при атаке украинского беспилотника в поселке Старомихайловка в Кировском районе города травмы получила девочка 2013 года рождения. Как уточнил Пушилин, с осколочными ранениями она доставлена в медучреждение, сейчас ребенок получает всю необходимую помощь.

Противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", которыми украинские военные дистанционно минируют населенные пункты, плохо заметны из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса. Применение противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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