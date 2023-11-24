Кадыров сообщил об уничтожении опорного пункта ВСУ в Харьковской области

Воздушная разведка оперативно передала координаты минометной батарее, отметил глава Чечни

ГРОЗНЫЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Бойцы батальона "Запад-Ахмат" и сводного оперативного отряда Белгорода уничтожили опорный пункт ВСУ в районе села Уды Харьковской области.

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"В ходе совместной работы бойцов нашего батальона и сводного оперативного отряда города Белгорода под руководством Ямала был обнаружен опорный пункт неприятеля в районе населенного пункта Уды Харьковской области. Воздушная разведка оперативно передала координаты минометной батарее <...>. В результате оперативных действий опорный пункт противника, как и личный состав, находящийся в нем, был уничтожен", - говорится в сообщении.