24 ноября, 16:00

В Башкирии машина съехала с моста

В результате ДТП погибли три человека

УФА, 24 ноября. /ТАСС/. Автомобиль съехал с моста в реку в Белорецком районе Башкирии, погибли двое детей и их мать, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение, что в Белорецком районе вблизи деревни Азнагулово в реку Белую легковой автомобиль съехал с моста. По уточненной информации, автомобиль Skoda Fabia достали трактором местные жители. К сожалению, врачи констатировали смерть мальчика 2018 года рождения, девочки 2016 года рождения и их мамы 1982 года рождения", - сказано в сообщении. 

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