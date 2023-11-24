24 ноября, 15:59

В Москве арестовали зампреда совета депутатов городского округа Пушкина

Тимур Апарин обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Кузьминский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя председателя совета депутатов Пушкинского городского округа Московской области Тимура Апарина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе районного суда.

"Кузьминский районный суд города Москвы избрал меру пресечения заместителю председателя совета депутатов Пушкинского городского округа Московской области. Апарин Тимур Ильдарович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в суде, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении народного избранника установлена до 12 января 2024 года. 

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