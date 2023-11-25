25 ноября, 02:52

AP: на осужденного по делу Джорджа Флойда экс-полицейского напали с ножом

По сведениям агентства, его ранил другой заключенный

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Осужденного за убийство афроамериканца Джорджа Флойда бывшего полицейского Дерека Шовина, находящегося в тюрьме, ранили в результате нападения с ножом. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным его источников, нападавший также является заключенным.

Согласно сведениям AP, Федеральное бюро тюрем США сообщило о нападении с ножом в исправительном учреждении, в котором отбывает наказание Шовин, однако не уточнило имя пострадавшего. В заявлении также говорится, что получившего ранение заключенного доставили в больницу.

Агентство направило запрос о комментарии адвокатам Шовина и ФБР.

Шовина ранее приговорили к 22,5 года заключения за убийство Флойда в мае 2020 года.

Гибель Флойда, которого задержали по подозрению в использовании фальшивого чека на $20 в супермаркете, стала поводом к началу массовых протестов против произвола полиции. Демонстрации переросли в уличные беспорядки, в ходе которых протестующие жгли магазины и автомобили. Постепенно протестные акции и беспорядки перекинулись на другие города. В ходе них погибли 29 человек. Были арестованы более 14 тыс. участников беспорядков. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация