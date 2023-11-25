AP: на осужденного по делу Джорджа Флойда экс-полицейского напали с ножом

По сведениям агентства, его ранил другой заключенный

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Осужденного за убийство афроамериканца Джорджа Флойда бывшего полицейского Дерека Шовина, находящегося в тюрьме, ранили в результате нападения с ножом. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным его источников, нападавший также является заключенным.

Согласно сведениям AP, Федеральное бюро тюрем США сообщило о нападении с ножом в исправительном учреждении, в котором отбывает наказание Шовин, однако не уточнило имя пострадавшего. В заявлении также говорится, что получившего ранение заключенного доставили в больницу.

Агентство направило запрос о комментарии адвокатам Шовина и ФБР.

Шовина ранее приговорили к 22,5 года заключения за убийство Флойда в мае 2020 года.

Гибель Флойда, которого задержали по подозрению в использовании фальшивого чека на $20 в супермаркете, стала поводом к началу массовых протестов против произвола полиции. Демонстрации переросли в уличные беспорядки, в ходе которых протестующие жгли магазины и автомобили. Постепенно протестные акции и беспорядки перекинулись на другие города. В ходе них погибли 29 человек. Были арестованы более 14 тыс. участников беспорядков.