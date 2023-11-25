25 ноября, 06:55,
обновлено 25 ноября, 07:48

В Саратовской области в ДТП погибли два человека

По данным УГИБДД по региону, пострадали двое

САРАТОВ, 25 ноября. /ТАСС/. В Советском районе Саратовской области столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В 09:52 (08:52 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Советском районе у поселка Пушкино произошло столкновение двух грузовиков и легкового автомобиля. В результате ДТП два человека погибли. В легковом автомобиле пострадала женщина, ей оказывается медицинская помощь", - написал Юрин.

Как уточнили в управлении ГИБДД по региону, одним из грузовиков, попавших в ДТП, был бензовоз. По информации управления, в результате погибли водители бензовоза и грузовика, из легкового автомобиля двух человек доставили в медучреждение. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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