В Саратовской области в ДТП погибли два человека

По данным УГИБДД по региону, пострадали двое

САРАТОВ, 25 ноября. /ТАСС/. В Советском районе Саратовской области столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В 09:52 (08:52 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Советском районе у поселка Пушкино произошло столкновение двух грузовиков и легкового автомобиля. В результате ДТП два человека погибли. В легковом автомобиле пострадала женщина, ей оказывается медицинская помощь", - написал Юрин.

Как уточнили в управлении ГИБДД по региону, одним из грузовиков, попавших в ДТП, был бензовоз. По информации управления, в результате погибли водители бензовоза и грузовика, из легкового автомобиля двух человек доставили в медучреждение.