25 ноября, 08:06

В Новосибирской области в двойном ДТП пострадали пять человек

Среди них оказался сотрудник МЧС

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. В Новосибирской области при столкновении двух легковых автомобилей и последующего столкновения бензовоза с одной из поврежденных машин и грузовиком пострадали пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД. 

"В результате ДТП пострадали пять человек. Сейчас уточняется, кто из какой машины", - сказали в полиции.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области ТАСС уточнили, что один из пострадавших - сотрудник МЧС. "Пожарно-спасательное подразделение прибыло на место вызова, где столкнулись два легковых автомобиля. В пожарную машину врезался пустой бензовоз, пострадал водитель [пожарной машины], он госпитализирован", - рассказали в главке МЧС.

По данным полиции, второе ДТП произошло около 07:15 (03:15 мск) в Болотнинском районе. Сначала бензовоз врезался в припаркованный после ДТП легковой автомобиль, потом в пожарный "Камаз". 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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