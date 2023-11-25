25 ноября, 16:42

В ДТП под Калугой пострадали три человека

Обстоятельства аварии уточняются

ТАСС, 25 ноября. Авария с участием трактора произошла на автодороге Калуга - Перемышль в Калужской области, пострадали три человека, в том числе 12-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"25 ноября в 17:00 на автодороге Калуга - Перемышль произошло столкновение двух транспортных средств. Трактор, выезжая со стороны Вырки, со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении водителю автомашины Haval. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний 2011 года рождения", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП уточняются, отметили в пресс-службе УМВД России по Калужской области. 

Теги:
РоссияКалужская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация