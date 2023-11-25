В ДТП под Калугой пострадали три человека

Обстоятельства аварии уточняются

ТАСС, 25 ноября. Авария с участием трактора произошла на автодороге Калуга - Перемышль в Калужской области, пострадали три человека, в том числе 12-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"25 ноября в 17:00 на автодороге Калуга - Перемышль произошло столкновение двух транспортных средств. Трактор, выезжая со стороны Вырки, со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении водителю автомашины Haval. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний 2011 года рождения", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП уточняются, отметили в пресс-службе УМВД России по Калужской области.