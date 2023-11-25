В ДТП в Ингушетии пострадали восемь человек

Полиция проводит проверку

ТАСС, 25 ноября. Трое взрослых и пятеро детей пострадали в результате столкновения двух автомобилей на федеральной автодороге (ФАД) "Кавказ" на территории Ингушетии. Об этом сообщает республиканское МВД.

"В ДТП на ФАД "Кавказ" пострадали трое взрослых и пятеро детей. <...> По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - сообщается в Telegram-канале МВД по Ингушетии.

Как уточнили в ведомстве, 25 ноября примерно в 17:30 мск на 574 км федеральной автодороги "Кавказ" произошло ДТП с участием двух автомобилей.

"По предварительным данным, водитель автомашины "Нива-2121", выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомашиной "ВАЗ-21115". В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены водитель "ВАЗа" и семь его пассажиров, включая пятерых несовершеннолетних", - говорится в сообщении ведомства.