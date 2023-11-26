26 ноября, 07:14,
обновлено 26 ноября, 07:18
Военная операция на Украине

В Смоленской области сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Губернатор региона Василий Анохин отметил, что пострадавших нет

ТАСС, 26 ноября. Беспилотник самолетного типа был уничтожен системой ПВО в Смоленском районе Смоленской области, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Анохин.

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"Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал губернатор.

Анохин отметил, что на месте работают оперативные службы и попросил граждан воздержаться от распространения фотографий и видеоматериалов с беспилотниками в соцсетях. 

Теги:
УкраинаРоссияСмоленская областьВоенная операция на УкраинеАнохин, Василий Николаевич
© Информационное агентство ТАСС
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