26 ноября, 13:44
Военная операция на Украине

В Тверской области обезвредили беспилотник ВСУ

Никто не пострадал

ТАСС, 26 ноября. Беспилотный летательный аппарат обезвредили в Торжокском районе Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"В Торжокском районе Тверской области обезврежен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы. Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие", - говорится в сообщении.

В Тверской области действует запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, независимо от их массы. Власти просят местных жителей немедленно сообщить силовым ведомствам в случае обнаружения БПЛА. 

Теги:
УкраинаРоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская областьВоенная операция на Украине
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