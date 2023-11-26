В Тверской области обезвредили беспилотник ВСУ

Никто не пострадал

ТАСС, 26 ноября. Беспилотный летательный аппарат обезвредили в Торжокском районе Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Торжокском районе Тверской области обезврежен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы. Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие", - говорится в сообщении.

В Тверской области действует запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, независимо от их массы. Власти просят местных жителей немедленно сообщить силовым ведомствам в случае обнаружения БПЛА.