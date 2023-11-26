26 ноября, 13:57

Reuters: в столице Сьерра-Леоне после нападения на казармы произошла стрельба

По данным агентства, люди, атаковавшие арсенал, напали на полицейские казармы после того, как у них закончились боеприпасы, и отобрали у правоохранителей еще больше оружия

ПРЕТОРИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Звуки стрельбы были слышны в некоторых районах столицы Сьерра-Леоне после нападения на казармы. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, в некоторых районах Фритауна можно было слышать непрерывную стрельбу в 12:00 по местному времени (15:00 мск).

Министр внутренних дел страны Дэвид Талува сообщил Reuters, что люди, атаковавшие арсенал, напали на полицейские казармы после того, как у них закончились боеприпасы, и отобрали у правоохранителей еще больше оружия. Правительственный чиновник, пожелавший остаться неизвестным, заявил агентству, что было совершено нападение на центральную тюрьму в столице, а некоторым заключенным удалось сбежать.

Ранее президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био объявил о введении комендантского часа на территории страны после нападения неизвестных на арсенал казарм во Фритауне. Он также заявил о сохранении решимости защищать демократию в Сьерра-Леоне и призвал граждан объединиться ради выполнения этой задачи. 

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Сьерра-Леоне
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