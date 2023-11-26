26 ноября, 15:27

На Кубани ветром сорвало крыши зданий

По прогнозу, на юге России ожидается непогода

ТАСС, 26 ноября. Крыши нескольких жилых домов, а также школы повредило из-за сильного ветра в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщили в региональном оперативном штабе. Непогода фиксируется в большинстве регионов юга России.

"Из-за сильного ветра в Архипо-Осиповке повреждена кровля школы №17 по улице имени Красных партизан. Площадь повреждения составила около 150 кв.м. В Краснодаре ветер сорвал часть кровли с пятиэтажного дома по 1-му проезду Айвазовского, 30. Упавшие обломки повредили кровлю нескольких частных домов и газовую трубу. Обесточены пять частных домовладений", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших из-за непогоды в нет. Ремонт поврежденных кровель выполнят, как только улучшатся погодные условия. По данным Северо-Кавказского УГМС, во второй половине ночи, утром и днем 27 ноября в Таганрогском заливе и северо-восточной части Азовского моря, в том числе в порту Ейска, ожидается ветровой нагон. Уровни воды достигнут опасных отметок и выше. На территории Ейского, Приморско-Ахтарского, Славянского, Темрюкского и Щербиновского районов Краснодарского края возможны подтопления прибрежных территорий, повреждения маломерных морских судов и пляжных построек, причальных сооружений. А в Туапсинском районе 26 и 27 ноября ожидаются подъем уровня воды в реках, ветер и шторм на море с высотой волн до 7 м.

Вероятность ураганного ветра сохраняется также в Ростовской области. Так, глава администрации Таганрога Андрей Фатеев сообщил об усилении ветра до 30 м/с и подтоплении береговых территорий в ночь на 27 ноября. "Все службы переведены в режим повышенной готовности. Соответствующее постановление сегодня подписал", - написал он в своем Telegram-канале.

В Севастополе из-за непогоды движение общественного транспорта затруднено, возможны сбои в расписании, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт осуществлять движение не будет.

Кроме того, штормовое предупреждение объявили в Крыму. 26 и 27 ноября на полуострове прогнозируют ливни, переходящие в мокрый снег. Прогнозируются порывы ветра до 38 м/с, гололедица на дорогах. "26 ноября после 18:00 Крым накроет шторм. Пик придется на 21:00-00:00", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по республике. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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