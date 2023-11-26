26 ноября, 16:30

В Крыму создали оперативный штаб в связи с ухудшением погоды

Глава республики Сергей Аксенов также предложил жителям в случае возникновения проблем обращаться на его страницу в социальной сети "ВКонтакте"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Оперативный штаб создали в Крыму в связи с ухудшением погодных условий на полуострове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В связи с ухудшением погодных условий в Крыму создан оперативный штаб. Все члены правительства Республики Крым находятся на прямой связи, все службы приведены в состояние повышенной готовности", - написал Аксенов.

Он посоветовал обращаться на его страницу в социальной сети "ВКонтакте" в случае возникновения проблем. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация