В Крыму создали оперативный штаб в связи с ухудшением погоды

Глава республики Сергей Аксенов также предложил жителям в случае возникновения проблем обращаться на его страницу в социальной сети "ВКонтакте"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Оперативный штаб создали в Крыму в связи с ухудшением погодных условий на полуострове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В связи с ухудшением погодных условий в Крыму создан оперативный штаб. Все члены правительства Республики Крым находятся на прямой связи, все службы приведены в состояние повышенной готовности", - написал Аксенов.

Он посоветовал обращаться на его страницу в социальной сети "ВКонтакте" в случае возникновения проблем.