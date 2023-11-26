В Челябинске произошло возгорание трансформатора

По данным соцсетей, пожар, предположительно, произошел на территории тракторного завода

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Возгорание трансформатора произошло в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

"Произошло возгорание трансформатора. На месте силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона", - сообщили в ведомстве журналистам.

Открытое горение уже ликвидировали. "В настоящее время сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара на трансформаторной подстанции, расположенной на территории предприятия по проспекту Ленина. Происходит горение масляного трансформатора на площади 40 кв. м. Открытое горение ликвидировано", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, на месте работают четыре автоцистерны от МЧС и две от предприятия.

Ранее в социальных сетях появились видео, предположительно, сильного пожара и взрыва, который, как утверждается в публикациях, произошел на территории Челябинского тракторного завода.