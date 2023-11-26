В Крыму около 40 тыс. жителей остались без света

В Евпатории из домов эвакуировали 150 человек

ТАСС, 26 ноября. Около 40 тыс. жителей Крыма остались без электроэнергии, в Евпатории эвакуировали 150 человек из-за непогоды. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы Республики Крым Олег Крючков.

"В Евпатории из домов эвакуировано 150 человек. 100 - размещены в гостиницах, 50 - у родственников. Без электроэнергии порядка 40 тыс. крымчан. Восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения силы ветра. Ориентировочно - после 00:00", - написал он. Крючков добавил, что также полностью закрыта дорога Саки - Евпатория. "Объезд через Владимировку", - уточнил советник.

Вечером 26 ноября руководитель городской администрации Елена Демидова сообщила, что эвакуацию домов начали в Евпатории после подтопления со стороны моря из-за штормового ветра. Речь идет о частных домах на въезде в город, спасатели вывозят людей автобусами.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с.