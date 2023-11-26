26 ноября, 19:10

В Сочи задержали пассажирские поезда из-за падения деревьев на железнодорожные пути

На Кубани действует штормовое предупреждение

ТАСС, 26 ноября. Движение пассажирских поездов задержали в Сочи из-за падения деревьев на железнодорожные пути. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"О ситуации с непогодой в Сочи: из-за падения деревьев на контактную линию железнодорожных путей произошла задержка в движении пассажирских поездов. К месту направили ремонтно-восстановительные бригады РЖД", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ливни и сильный ветер ожидаются до 27 ноября на Кубани. В крае действует штормовое предупреждение, возможны подъемы уровня воды в реках, в том числе с превышением неблагоприятных отметок. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности, в случае необходимости обращаться в экстренные службы по номеру 112. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация