26 ноября, 20:12,
обновлено 26 ноября, 20:17

На руднике в Якутии произошел выброс метана

Погибли три человека

ТАСС, 26 ноября. Выброс метана произошел на руднике в городе Удачный в Якутии, три человека погибли, еще двое пострадали, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Спасатели МЧС России ликвидируют последствия выброса метана на руднике в городе Удачный. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали пять человек, три из которых, к сожалению, погибли", - говорится в сообщении.

Спасатели проводят эвакуацию. К месту вызова направили два отделения военизированного горноспасательного взвода Мирного в количестве 12 человек и 2 единиц техники.
  

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
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