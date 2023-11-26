На руднике в Якутии произошел выброс метана

Погибли три человека

ТАСС, 26 ноября. Выброс метана произошел на руднике в городе Удачный в Якутии, три человека погибли, еще двое пострадали, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Спасатели МЧС России ликвидируют последствия выброса метана на руднике в городе Удачный. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали пять человек, три из которых, к сожалению, погибли", - говорится в сообщении.

Спасатели проводят эвакуацию. К месту вызова направили два отделения военизированного горноспасательного взвода Мирного в количестве 12 человек и 2 единиц техники.

