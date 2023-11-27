В Одессе ветер обрушил трубу котельной

Объект находится на улице Паустовского

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Труба котельной обрушилась в Одессе из-за сильного ветра. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time.

По информации издания, объект находится на улице Паустовского.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что около 400 населенных пунктов обесточены из-за непогоды в десяти областях Украины.

Министерство энергетики Украины в свою очередь сообщало, что из-за ухудшения погодных условий в течение дня возможны проблемы со светом в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Кировоградской областях. Энергетики работают в усиленном режиме.

В воскресенье глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что 234 населенных пункта Одесской области остались без света в результате аварий, вызванных сильными снегопадом и ветром. При этом в Одессе вследствие перебоев с энергоснабжением остановлена работа нескольких котельных. На фоне ухудшающихся погодных условий власти региона запретили движение автомобильного транспорта по части дорог, в том числе по трассе Одесса - Киев.