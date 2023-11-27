В Сьерра-Леоне убили военного, охранявшего резиденцию бывшего президента

Эрнест Корома также сообщил о похищении другого военного и выразил обеспокоенность развивающимися событиями во Фритауне

ПРЕТОРИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Сьерра-Леоне Эрнест Корома сообщил об убийстве неизвестными военного, охранявшего его резиденцию во Фритауне.

"Я осуждаю трагическую гибель капрала Эдди Контеха, преданного военного, который был убит при исполнении служебных обязанностей в моей резиденции во Фритауне", - написал Корома на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Он также сообщил о похищении другого военного, уорент-офицера Джона Сваррея, и выразил обеспокоенность развивающимися событиями в городе.

26 ноября звуки стрельбы были слышны в некоторых районах Фритауна после нападения на казармы. Министр внутренних дел страны Дэвид Талува сообщил Reuters, что люди, атаковавшие арсенал, напали на полицейские казармы. Правительственный чиновник, пожелавший остаться неизвестным, заявил агентству, что было совершено нападение на центральную тюрьму во Фритауне, некоторым заключенным удалось сбежать. Впоследствии президент страны Джулиус Маада Био заявил, что большинство организаторов нападения были задержаны.

Эрнест Бэй Корома занимал пост президента Сьерра-Леоне с 2007 по 2018 год.