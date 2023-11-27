В Красногвардейском районе Крыма из-за шторма 48 населенных пунктов остались без света

По словам главы района Романа Шантаева, также отсутствует водоснабжение в Восходе, Кремневке, Клепинине, Коммунарах, Зерновом, Александровке и Новоекатериновке

ТАСС, 27 ноября. Непогода привела к авариям на электросетях и перебоям с подачей электричества в 48 населенных пунктах Красногвардейского района Крыма, сообщил в своем Telegram-канале глава района Роман Шантаев.

"На 01:05 минут 27 ноября частично отсутствует электроэнергия в 48 населенных пунктах района. Аварии на линиях электропередачи поэтапно устраняются, работают шесть бригад электриков. Отключен на время ремонтных работ один дом от газоснабжения в селе Восход", - сообщил Шантаев.

По его словам, также в Восходе, Кремневке, Клепинине, Коммунарах, Зерновом, Александровке и Новоекатериновке отсутствует водоснабжение. В процессе восстановления работа котельных в Красногвардейском и Петровке. Власти отрабатывают заявки по уборке поваленных ветром 15 деревьев.

На Крымском полуострове объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Без электроэнергии остались почти 500 тыс. жителей Крыма, в Евпатории эвакуированы более 200 жителей. Власти Республики Крым и Севастополя объявили 27 ноября нерабочим днем из-за непогоды.