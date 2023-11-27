26 ноября, 23:48

В Красногвардейском районе Крыма из-за шторма 48 населенных пунктов остались без света

По словам главы района Романа Шантаева, также отсутствует водоснабжение в Восходе, Кремневке, Клепинине, Коммунарах, Зерновом, Александровке и Новоекатериновке

ТАСС, 27 ноября. Непогода привела к авариям на электросетях и перебоям с подачей электричества в 48 населенных пунктах Красногвардейского района Крыма, сообщил в своем Telegram-канале глава района Роман Шантаев.

"На 01:05 минут 27 ноября частично отсутствует электроэнергия в 48 населенных пунктах района. Аварии на линиях электропередачи поэтапно устраняются, работают шесть бригад электриков. Отключен на время ремонтных работ один дом от газоснабжения в селе Восход", - сообщил Шантаев.

По его словам, также в Восходе, Кремневке, Клепинине, Коммунарах, Зерновом, Александровке и Новоекатериновке отсутствует водоснабжение. В процессе восстановления работа котельных в Красногвардейском и Петровке. Власти отрабатывают заявки по уборке поваленных ветром 15 деревьев.

На Крымском полуострове объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Без электроэнергии остались почти 500 тыс. жителей Крыма, в Евпатории эвакуированы более 200 жителей. Власти Республики Крым и Севастополя объявили 27 ноября нерабочим днем из-за непогоды. 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация