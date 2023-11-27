26 ноября, 23:42

В Приморье изъяли более 5,8 тонны краба, икры и горбуши без маркировки

Общая стоимость товара превысила 7 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ изъяли в Приморье партию краба, лососевой икры и горбуши весом свыше 5,8 тонны, сообщили ТАСС в пресс-службе погрануправления.

"На территории частных домовладений у 4 жителей Тернейского района изъято 4,7 тонны конечностей и мяса краба камчатского, около 1 тонны горбуши, а также 167 кг икры рыб лососевых пород. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что вся продукция была без маркировки, ее общая стоимость превысила 7 млн рублей. Краб, икру и рыбу планировали сбыть в Приморском крае. 

Теги:
РоссияПриморский край
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