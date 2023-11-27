27 ноября, 03:20

На Камчатке нарушилось авиасообщение с аэропортом Тилички из-за затопления ВПП

Пассажиров планируют перевезти на вертолетах Ми-8

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Самолетное авиасообщение с аэропортом Тилички, расположенном в Олюторском районе на косе в заливе Берингова моря, временно приостановлено. Причиной стало затопление взлетно-посадочной полосы, сообщили в телеграм-канале Камчатского авиационного предприятия.

"Самолетное авиасообщение с Тиличиками на Камчатке приостановлено из-за последствий циклона. Произошло залитие взлетно-посадочной полосы", - сказано в сообщении.

Авиасообщение смогут восстановить только после того, как вода полностью уйдет с ВПП. Представители предприятия отметили, что часть пассажиров планируют перевезти на вертолетах Ми-8. 

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Камчатский край
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