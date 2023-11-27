27 ноября, 04:26,
обновлено 27 ноября, 05:32

На Кубани сообщили о пяти пострадавших из-за падения деревьев и конструкций

В крае действуют семь штормовых предупреждений

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Ветер повалил свыше 250 деревьев в ночь на понедельник в Краснодарском крае, пять человек пострадали.

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"В ночь с 26 на 27 ноября в 21 муниципальном образовании из-за сильного ветра зарегистрированы случаи падения деревьев - всего упали 255. В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске есть пострадавшие от падения деревьев и металлических конструкций, они доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести", - сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Позднее в оперативном штабе региона ТАСС уточнили, что в результате падения деревьев и металлоконструкций пострадали пять человек.

По данным мэрии Анапы, на конец дня в воскресенье были зафиксированы более 60 заявок о поваленных деревьях, в детских садах и школах города на понедельник отменены занятия. По информации ГУ МЧС России по региону, из-за падения деревьев под Сочи задержаны девять пассажирских поездов.

В Темрюкском районе ветер снес часть кровли двухэтажного дома, никто не пострадал. В Анапе сорвало кровлю пятиэтажного дома по улице Ленина, обломки упали во двор. "Площадь поврежденной кровли составляет около 500 кв. м. Ее обломки упали на придомовую территорию. Погибших и пострадавших нет. Специалисты Краснодарского краевого аварийно-спасательного отряда "Кубань-СПАС" убирают упавший участок", - рассказали в оперштабе.

В Ейском районе произошел подъем уровня воды до опасных отметок. Была проведена эвакуация людей, в 2 пунктах временного размещения находятся 42 человека, в том числе 12 детей.

В Краснодарском крае действуют семь штормовых предупреждений: возможны подъемы уровня воды в реках и сильный ветер, нагонные явления на территории Ейского, Приморско-Ахтарского, Славянского, Темрюкского и Щербиновского районов, ожидается волнение моря в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе. В Сочи синоптики прогнозируют очень сильный снег. 

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РоссияКраснодарский край
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