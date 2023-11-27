27 ноября, 06:15

СМИ: у берегов Турции на мель сел сухогруз

Теплоход Kevalay Queen. Lokman Ilhan/ Anadolu Agency via Getty Images, архив
Теплоход Kevalay Queen
© Lokman Ilhan/ Anadolu Agency via Getty Images, архив

На его борту находились 11 моряков, сообщил телеканал A Haber

СТАМБУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Сухогруз Vamos под флагом Камбоджи сел на мель в условиях шторма у провинции Кастамону на черноморском побережье Турции. На его борту находились 11 моряков, в том числе двое турецких граждан, сообщил телеканал A Haber.

По его данным, спасатели в понедельник утром приступили к эвакуации моряков сухогруза, однако она осложнена сильным ветром.

По данным Береговой охраны Турции, также у выхода из Босфора в Мраморное море вышел из строя двигатель у теплохода Kevalay Queen под флагом Ливии, в результате чего его начало сносить к берегу. 147-метровое судно отбуксировано к якорной стоянке Ахыркапы.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Турции объявил на понедельник желтый и оранжевый коды погодной опасности почти на трети территории страны. Ожидаются ураганы, ливни, возможны подтопления. 

Теги:
Турция
© Информационное агентство ТАСС
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