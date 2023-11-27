ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. ФСБ задержала в Самаре пособницу украинских спецслужб, склонявшую российских военных к переходу на сторону ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб, - сообщили в ЦОС. - Задержанная склоняла российских военнослужащих - участников специальной военной операции - к переходу на сторону ВСУ. В качестве аргументов использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ".

Как сообщили в ФСБ, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Других подробностей в спецслужбе не привели. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.