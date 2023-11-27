27 ноября, 06:55,
обновлено 27 ноября, 06:56
Военная операция на Украине

ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене

ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив
© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. ФСБ задержала в Самаре пособницу украинских спецслужб, склонявшую российских военных к переходу на сторону ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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"В Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб, - сообщили в ЦОС. - Задержанная склоняла российских военнослужащих - участников специальной военной операции - к переходу на сторону ВСУ. В качестве аргументов использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ".

Как сообщили в ФСБ, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Других подробностей в спецслужбе не привели. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. 

Теги:
УкраинаРоссияСамарская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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