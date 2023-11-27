27 ноября, 07:13,
обновлено 27 ноября, 07:44
Военная операция на Украине

В Ростовской области сбили беспилотник

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что последствий на земле нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Военные сбили беспилотник в Каменском районе Ростовской области, последствий на земле не установлено. Об этом губернатор региона Василий Голубев написал в своем Telegram-канале.

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"В 09:30 [мск] в Каменском районе сбит БПЛА. Последствий на земле не установлено. Спасибо военным за выполненную работу", - написал он.

По данным Министерства обороны РФ, БПЛА, с помощью которого киевский режим планировал террористическую атаку, был самолетного типа. "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области", - добавили там.

Ростовская область граничит с Донецкой и Луганской народными республиками. Также в Ростове-на-Дону расположен штаб Южного военного округа. Регион регулярно подвергается попыткам атак ВСУ с воздуха. 

Теги:
Голубев, Василий ЮрьевичУкраинаРоссияРостовская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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