27 ноября, 08:22

В Петербурге экс-главу управления Ростехнадзора осудили за хищение 5,6 млрд рублей

Григория Слабикова приговорили к четырем годам лишения свободы условно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Дзержинский суд Санкт-Петербурга огласил приговор шести фигурантам дела о хищении 5,6 млрд рублей из компенсационных фондов саморегулируемых организаций (СРО) в области строительства, инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. В числе осужденных - экс-руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков и его дочь Елена. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Григория Слабикова, Елены Слабиковой, Дмитрия Пронина, Екатерины Гольцевой, Алексея Барсова и Юлии Каменской, которые обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд признал всех виновными", - говорится в сообщении.

Всем подсудимым назначили одно и то же наказание - четыре года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Вину не признала только Каменская, она заявила, что "выполняла свою работу" и не вступала ни в какой сговор.

Как установило следствие, с 1 декабря 2009 года по 27 июня 2010-го двое ранее осужденных фигурантов - Алексей Шувалов и Алексей Елисеев - создали организованную группу, в которую привлекли Марата Каюмова (осужден в октябре 2020 года), Слабикова и остальных соучастников. Вместе они разработали преступный план: зарегистрировать в Санкт-Петербурге подконтрольные СРО, привлечь в их члены соответствующие компании, собирать вступительные, членские, целевые взносы, а затем формировать за счет взносов компенсационные фонды и заключать фиктивные договоры о размещении средств этих фондов - якобы с целью их сохранения и увеличения. По этим договорам деньги перечислялись организациям, которые также находились под контролем фигурантов.

Григорий Слабиков и его дочь Елена Слабикова были задержаны в 2018 году после того, как в Северо-Западном управлении Ростехнадзора провели обыски сотрудники ФСБ.

Всего с декабря 2009 года по октябрь 2017-го члены преступной группы похитили 5 612 016 698 рублей из фондов союза проектных организаций "Стандарт-Проект", союза организаций строительной отрасли "Строительный союз" и объединения инженеров-изыскателей "Стандарт-Изыскания". 

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