27 ноября, 09:12

В Турции сообщили о спасении команды севшего на мель у берегов республики сухогруза

Сухогруз под флагом Камбоджи ранее из-за урагана сел на мель с обратной стороны волнореза у порта Инеболу, отметили в главном управлении по морским вопросам Минтранса Турции

СТАМБУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Команда из 11 моряков сухогруза Vamos, который в понедельник утром сел на мель у черноморского побережья Турции, спасена. Об этом сообщило главное управление по морским вопросам Минтранса республики.

"Сухогруз под флагом Камбоджи сегодня в районе 05:15 местного времени (совпадает с мск - прим. ТАСС) по причине урагана сел на мель с обратной стороны волнореза у порта Инеболу (провинции Кастамону). Все находившиеся на его борту 11 моряков, в том числе двое граждан Турции, спасены", - говорится в сообщении ведомства. В нем не уточняется национальная принадлежность других спасенных моряков.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Турции объявил на понедельник желтый и оранжевый коды погодной опасности почти на трети территории страны. Ожидаются ураганы, ливни, возможны подтопления. 

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Турция
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