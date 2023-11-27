27 ноября, 09:38

Несколько машин столкнулись на внешней стороне МКАД

Движение транспорта в районе аварии затруднено и осуществляется по трем полосам из пяти

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 6-го км МКАД, движение в районе аварии затруднено. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 6-го км МКАД столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в публикации.

Отмечается, что движение транспорта в районе аварии затруднено и осуществляется по трем полосам из пяти. 

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