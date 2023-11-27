В Севастополе погибли устрицы, выращенные на ферме в рамках экспериментального проекта

Кроме того, в Институте биологии южных морей пострадала часть научного фонда

ТАСС, 27 ноября. Устрицы, выращенные по проекту НОЦ "Море. Мореагробиотех", уничтожены во время стихии на ферме в Севастополе. Об этом сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский в ходе аппаратного совещания.

"В ФИЦ ИнБЮМ (Институте биологии южных морей - прим. ТАСС) пострадала часть научного фонда, ценное исследовательское оборудование. Также в результате ЧС на устричной ферме уничтожен экспериментальный устричный спат, выращенный в рамках реализации НОЦ "Море. Мореагробиотех". Соответственно, малое предприятие по выращиванию марикультуры тоже уничтожено в полном объеме", - сказал Краснокутский.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что из-за стихии в Институте биологии южных морей пострадало или было уничтожено оборудование, свыше 500 морских животных погибли. Также глава города заявил, что штормовой ветер в Севастополе повредил кровли свыше 40 домов, обшивки фасадов. В городе произошел порыв 74 линий электропередачи. В результате стихии пострадали пять человек, включая ребенка.