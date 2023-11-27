Один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями на МКАД

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате столкновения трех автомобилей на 11-м км МКАД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы.

"По предварительным данным, на 11-м км внешней стороны МКАД произошло столкновение трех транспортных средств. В результате столкновения водитель одного из автомобилей от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.