В Орловской области арестовали обвиняемых по делу о похищении подростка

По версии следствия, два жителя Краснодарского края насильно увезли девушку на автомобиле из села Новосильского района

ТАСС, 27 ноября. Суд в Орловской области поместил под стражу до 21 января 2024 года двоих жителей Краснодарского края, обвиняемых в похищении 16-летней девушки, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Обвиняемых в похищении арестовали до 21 января 2024 года", - сказали в пресс-службе.

Два жителя Краснодарского края 21 ноября насильно увезли девушку на автомобиле из села Новосильского района Орловской области, позже они покинули территорию региона. Мужчины были задержаны следователем в результате совместных с сотрудниками МВД России мероприятий, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).