Компания "Казахмыс" приостановила работу подземных рудников из-за гибели рабочих

На рудниках ведутся экстренные проверки, комиссии возглавляют главные инженеры предприятий

АСТАНА, 27 ноября. /ТАСС/. Компания "Казахмыс", ключевые активы которой сосредоточены в горнодобывающей отрасли и цветной металлургии, приостанавливает работу всех своих подземных рудников в связи с гибелью на одном из них рабочих. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В понедельник на руднике "Жайсан" при производстве горнопроходческих работ погибли двое сотрудников 1981 и 2002 годов рождения. "В связи с групповым несчастным случаем, произошедшим на руднике "Жайсан" 27 ноября, руководством группы компаний "Казахмыс" принято решение приостановить горно-проходческие и горно-капитальные работы на всех подземных рудниках корпорации", - говорится в сообщении.

На рудниках ведутся экстренные проверки, комиссии возглавляют главные инженеры предприятий. "Начавшиеся проверки нацелены на детальное обнаружение операционных нарушений, а также нарушений в области охраны труда и техники безопасности. Остановка предприятий продлится до тех пор, пока все выявленные нарушения не будут выявлены и устранены", - пояснили в пресс-службе.

Руководство компании приняло решение о начислении заработной платы коллективам остановленных рудников в полном объеме за все время проверки. "После завершения работы комиссий и выяснения всех обстоятельств результаты проверок будут доведены до трудовых коллективов, также будут приняты меры для дальнейшего укрепления безопасности труда", - заверили в компании.

22 ноября на Жезказганской обогатительной фабрике № 2, принадлежащей "Казахмыс", погибла машинистка конвейера 1980 года рождения. 5 ноября на шахте № 57 Восточно-Жезказганского рудника, который также принадлежит компании, погиб горный мастер 1984 года рождения.

Предприятия "Казахмыс" - рудники, обогатительные фабрики, медеплавильные заводы - расположены на трех производственных площадках, где трудятся порядка 37 тыс. человек.