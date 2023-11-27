В Херсонской области сообщили о гибели одного человека при обстреле ВСУ Новой Каховки

По словам председателя совета депутатов Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, непогода не помешала украинским артиллеристам непрерывно наносить удары по городу

ГЕНИЧЕСК, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудник дорожной службы погиб в Новой Каховке Херсонской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС председатель совета депутатов Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

"ВСУ обстреляли Новую Каховку, один из трех снарядов не разорвался. Погиб сотрудник дорожной службы", - сказал Леонтьев. По его словам, непогода не помешала украинским артиллеристам непрерывно наносить удары по городу.

При этом в Новой Каховке к вечеру удалось восстановить электро- и водоснабжение, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий, есть связь.