В Астраханской области задержали отчима по подозрению в избиении своего пасынка

Ребенок находится в больнице

ТАСС, 27 ноября. Жителя Астраханской области подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью трехлетнему пасынку, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Астраханской области местный житель подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью трехлетнему пасынку. Икрянинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время ребенок находится в больнице, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил собеседник агентству, уточнив, что, по предварительной информации, фигурант после сеанса компьютерной игры выместил злость на ребенке, который играл в своей комнате.

По версии следствия, в ночь на 25 ноября подозреваемый, находясь в квартире одного из домов по улице Школьной в селе Икряное Икрянинского района области, нанес множество ударов кулаками в область головы, туловища и живота трехлетнему пасынку, пока мать ребенка находилась на работе. Женщина, вернувшись домой, узнала в случившемся и вызвала бригаду медиков.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что в Астраханской области отчим после проигрыша в популярной компьютерной игре нанес тяжкие телесные повреждения трехлетнему пасынку.