Во Владивостоке 9 тыс. жителей остались без света

Причиной отключения стала авария на линии электропередачи

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Аварийное отключение электричества произошло во Владивостоке, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья. Без света остались 9 тыс. жителей 50 многоквартирных домов.

"Около 10:00 (03:00 мск) 28 ноября 2023 года в результате аварии на линии электропередачи произошло прекращение электроснабжения на улицах Бурачка, Гульбиновича, Калинина, Могилевской, Можжевеловой, Олега Кошевого, Черемуховой и Харьковской во Владивостоке. Коммунальная услуга не предоставляется более 9 тыс. жителей 50 многоквартирных домов", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что сетевая организация уже проводит аварийно-восстановительные работы.

Прокуратура Первомайского района Владивостока организовала проверку. Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии, а также надлежащему установлению ее причин и условий.