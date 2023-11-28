На внутренней стороне 41-го км МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля

Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Движение на внутренней стороне 41-го км МКАД затруднено в результате аварии с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 41-го км МКАД столкнулись грузовой и легковой автомобили. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по двум рядам из шести.

Позже в ведомстве сообщили о восстановлении движения.

"Проезжая часть освобождена, движение восстановлено", - говорится в сообщении.