В Барнауле мать ударила новорожденную дочь и нанесла тяжкий вред ее здоровью

На женщину завели уголовное дело

ТАСС, 28 ноября. Жительница Алтайского края, находящаяся в кризисном центре для женщин в Барнауле, ударила новорожденную дочь, пытаясь ее успокоить, и нанесла тяжкий вред ее здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Предварительно установлено, что в ноябре 2023 года жительница города Барнаула, находясь в кризисном центре, нанесла удары новорожденной дочери. Здоровью ребенка причинен тяжкий вред", - передает пресс-служба ведомства

Надзорное ведомство начало проверку. Кроме того, в Следственном управлении СКР по Алтайскому краю сообщили, что 24-летняя мать ударила дочь, пытаясь ее успокоить. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье об умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью малолетнего (п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.