МЧС заявило о восстановлении энергоснабжения в Краснодарском крае и теплоснабжения в Крыму

В Ростовской области, также пострадавшей из-за непогоды, сошла вода, подтопленных населенных пунктов нет

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды в Краснодарском крае, полностью восстановлено. Также обеспечено теплоснабжение в Крыму.

Об этом сообщили в МЧС РФ.

"Полностью восстановлено энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Республике Крым", - сообщили в министерстве.

В Ростовской области, также пострадавшей из-за непогоды, сошла вода, подтопленных населенных пунктов нет.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению поврежденных кровель зданий и энергоснабжения в шести субъектах на территории 57 муниципальных образований в 511 населенных пунктах.

В новость была внесена правка (08:34 мск) - исправлена информация в заголовке и лиде. В Крыму восстановлено теплоснабжение, а не электроснабжение.