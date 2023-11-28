В Свердловской области в результате ДТП с автобусом пострадали два человека

Их госпитализировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате ДТП с опрокинувшимся автобусом на трассе Екатеринбург- Серов. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"На 114-м км трассы Екатеринбург - Серов водитель автобуса Golden Dragon, двигавшийся по междугороднему маршруту №506 из аэропорта Кольцово в Нижний Тагил, не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего автобус опрокинулся. На месте ЧП работают несколько нарядов Госавтоинспекции", - сказал он.

Два человека доставлены в районную больницу. Всего в салоне автобуса находились 12 пассажиров и водитель.