ВСУ шесть раз обстреляли Белгородскую область

ТАСС, 28 ноября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область за сутки более шести раз, предпринята одна атака дроном-камикадзе.
Также средства ПВО сбили один украинский беспилотный летательный аппарат,сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Наумовка, установлено шесть прилетов. Также село атаковали с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Гладков добавил, что в Валуйском городском округе над селом Тулянка средствами ПВО сбит БПЛА самолетного типа, обошлось без последствий на земле.