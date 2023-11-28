ВСУ шесть раз обстреляли Белгородскую область

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 28 ноября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область за сутки более шести раз, предпринята одна атака дроном-камикадзе.

Также средства ПВО сбили один украинский беспилотный летательный аппарат,сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Наумовка, установлено шесть прилетов. Также село атаковали с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Гладков добавил, что в Валуйском городском округе над селом Тулянка средствами ПВО сбит БПЛА самолетного типа, обошлось без последствий на земле.