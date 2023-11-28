Росгвардия обнаружила в ЛНР тайник с оружием и боеприпасами украинских диверсантов

В поиске и обследовании оружия приняли участие разведчики, специалисты инженерной службы и расчет БПЛА

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике тайник с боеприпасами и оружием, который принадлежал украинским диверсантам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"По информации разведывательных подразделений, в лесном массиве Лутугинского района ЛНР обнаружен замаскированный схрон с вооружением противника. Специалисты Росгвардии идентифицировали реактивный снаряд от БМ-21 "Град", ручной противотанковый гранатомет, ручные гранаты различных модификаций, выстрел к противотанковому гранатомету OGi-7MA болгарского производства, реактивный снаряд [калибра] 122 мм, а также свыше трехсот патронов к стрелковому оружию различного калибра", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в поиске и обследовании оружия приняли участие разведчики, специалисты инженерной службы и расчет БПЛА Росгвардии. Найденные вооружение и боеприпасы доставлены в безопасное место для дальнейшего уничтожения.