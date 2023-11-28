ВСУ попытались обстрелять ремонтные бригады, устраняющие последствия урагана на Херсонщине

Восстановительные работы продолжаются, уточнил председатель правительства региона Андрей Алексеенко

ГЕНИЧЕСК, 28 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несколько попыток нанести удар по ремонтным бригадам, устраняющим последствия шквалистого ветра в Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Фиксируем попытки прицельного огня нацистов по ремонтным бригадам, который корректируется с дронов. Тем не менее восстановительные работы продолжаются", - написал он в своем Telegram-канале.

Бригады второй день работают во всех районах области. По словам Алексеенко, ситуацию осложняют новые аварии из-за падения деревьев. В 15-километровой зоне трудности связаны с обстрелами ВСУ.

Всего к ликвидации последствий стихии привлечены 213 человек и 72 единицы техники. На данный момент из 546 объектов связи восстановлено электропитание и работа 228. "На утро из 63 городов и поселков, частично или полностью обесточенных в ночь на понедельник, без света остаются не более 10", - уточнил Алексеенко.

Он сообщил, что завершить восстановление электроснабжения населенных пунктов области планируется до 16:00.