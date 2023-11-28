В Курске мужчину осудили на 12 лет за участие в вооруженном формировании на Украине

По версии следствия, Евгений Казанцев входил в состав сплоченной ячейки военизированной экстремистской организации против интересов России

КУРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска приговорил уроженца Санкт-Петербурга к 12 годам в колонии строгого режима, признав его виновным в участии в деятельности экстремистской организации, а также в вооруженном формировании на территории Украины, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

"Суд признал виновным уроженца Санкт-Петербурга Евгения Казанцева в участии в деятельности экстремистской организации, запрещенной в России, а также в участии в вооруженном формировании на территории Украины. По совокупности преступлений назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, Евгений Казанцев, будучи сторонником националистической идеологии, разделяя основные идеи экстремистской украинской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ), входил в состав сплоченной ячейки военизированной экстремистской организации против интересов России при выполнении задания руководства "Правого сектора". Казанцев обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны террористическими), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 2 ст. 208 УК РФ (в редакции Федерального закона от 06.07.2016 № 375-ФЗ, участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации).

В судебном заседании вину Казанцев не признал. Защитник просил оправдать подсудимого в связи с непричастностью к совершению преступлений.