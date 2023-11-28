Аксенов доложил президенту РФ о последствиях штормового ветра в Крыму

Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и усилением ветра до ураганных значений

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину о последствиях прохождения штормового ветра в регионе, сообщил сам Аксенов в своем Telegram-канале.

"Я вчера докладывал нашему лидеру, Владимиру Владимировичу Путину, по ситуации. Президент дал поручение правительству суммировать итоги в части наличия повреждений инфраструктуры, которые требуют решений федерального центра. До 12 часов укрупненный объем средств, который необходим регионам, дадут, до вечера постараемся максимально пройти ситуацию в части берегоукрепления", - сказал Аксенов в опубликованном видеообращении.

Ранее глава республики сообщал, что в Евпатории остаются подтопленными 93 домовладения, без электроснабжения 93 тыс. абонентов, в 245 селах нарушено водоснабжение. Также ветром в регионе повреждено 739 кровель.

Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и усилением ветра до ураганных значений. Многие села были обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов. Жильцы подтопленных домовладений эвакуированы.