В Югре в отношении главы отдела Роспотребнадзора возбудили дело

По версии следствия, он получил взятки на сумму более 2 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 ноября. /ТАСС/. Следователи Пыть-Яха в Югре возбудили уголовное дело в отношении начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре за получение взяток в размере свыше 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственным отделом по городу Пыть-Яху возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УЭБиПК УМВД России по ХМАО-Югре. <…> За указанный период подозреваемый получил взятки на общую сумму более 2 150 000 рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, глава территориального отдела Роспотребнадзора в период с февраля 2020 года по август 2023-го получал от представителя сети частных детских садов "Семь гномов" денежные средства в качестве взятки за непроведение проверочных мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в филиалах частных детских садов.

В следственном управлении уточнили, что по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.