Суд в ДНР приговорил разведчика ВСУ к пожизненному сроку по делу об убийстве

Вместе с ним на скамье подсудимых оказались трое его сослуживцев

ДОНЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Суд в Донецке приговорил к пожизненному сроку украинского разведчика Владимира Емельянова по делу о расстреле восьмерых жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины 35-летнего Владимира Емельянова. Ему назначен пожизненный срок в исправительной колонии особого режима", - сообщили в пресс-службе.

Вместе с ним на скамье подсудимых оказались и трое его сослуживцев - 31-летний Дмитрий Терханов, 27-летний Антон Бабич и 22-летний Ростислав Исайкин. По данным следствия, в марте 2022 года Емельянов расстрелял четверых мирных жителей. Несколькими днями позже мужчина вместе с сослуживцами убил еще троих человек. В апреле того же года Терханов расстрелял шедшего за водой мужчину.

Терханов осужден на 27 лет колонии строгого режима, Бабич и Исайкин проведут в колонии по 25 лет.