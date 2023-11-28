В ДТП с микроавтобусом на Кубани погибли два человека

Еще двое пострадали

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом произошло на трассе в Ленинградском районе Краснодарского края, в результате погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале УГИБДД ГУ МВД России по региону.

"В Ленинградском районе, на автодороге Ленинградская - Крыловская - Челбасская, водитель автомобиля ВАЗ-2106 допустил занос автомобиля с последующим выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем марки Mercedes Sprinter. В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля ВАЗ (мужчины 59 лет)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также в ДТП есть пострадавшие - это водитель и пассажир автомобиля Mercedes.